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03:15 (мск), источник: VLADNEWS

Жительница Приморья обманывала иностранцев с регистрацией

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В Уссурийске сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве с регистрацией по месту жительства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступили заявления четверых уроженцев Узбекистана о совершенном в отношении них мошенничестве.

Сотрудниками полиции установлено, что на одном из сайтов в сети Интернет четверо молодых людей нашли объявление о предоставлении услуг по постоянной регистрации на территории города Уссурийска. Условием мошенника было предоставление оплаты в сумме 8 тысяч рублей с каждого. После получения денежных средств в паспорта каждого гражданина были проставлены оттиски печатей с указанием адреса их регистрации в одном из домов по улице Ленина в городе Уссурийске. Когда заявители прибыли по указанному в паспортах адресу, то оказалось, что владельцы дома ничего о регистрации по их адресу не знают, своего согласия не давали и никому предоставлять жилье для проживания не собираются.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ею оказалась 26-летняя местная жительница, которая в отделе полиции дала признательные показания.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 30 тысяч рублей. Полученными денежными средствами задержанная распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

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