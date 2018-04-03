Жительница Приморья обманывала иностранцев с регистрацией
Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В Уссурийске сотрудники полиции задержали подозреваемую в мошенничестве с регистрацией по месту жительства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступили заявления четверых уроженцев Узбекистана о совершенном в отношении них мошенничестве.
В ходе проведения
Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 30 тысяч рублей. Полученными денежными средствами задержанная распорядилась по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.
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