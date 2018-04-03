Жительница Приморья обманывала иностранцев с регистрацией

Сотрудниками полиции установлено, что на одном из сайтов в сети Интернет четверо молодых людей нашли объявление о предоставлении услуг по постоянной регистрации на территории города Уссурийска. Условием мошенника было предоставление оплаты в сумме 8 тысяч рублей с каждого. После получения денежных средств в паспорта каждого гражданина были проставлены оттиски печатей с указанием адреса их регистрации в одном из домов по улице Ленина в городе Уссурийске. Когда заявители прибыли по указанному в паспортах адресу, то оказалось, что владельцы дома ничего о регистрации по их адресу не знают, своего согласия не давали и никому предоставлять жилье для проживания не собираются.