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06:19 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе у дома, где нашли мертвой студентку, решили выставить охрану

В Уфе решено охранять дом № 43/2 по ул. Кирова, где в начале февраля текущего года нашли мертвой студентку БГМУ.

Решение озвучил глава администрации Кировского района города Динар Халилов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

— Динар Халилов отметил, что объект незавершенного строительства по адресу: Кирова 43/2, как всякий объект строительства, должен иметь ограждение, исключающее свободный и беспрепятственный доступ неопределенного круга лиц.

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Глава Администрации предложил включить в маршрут патрулирования патрульно — постовой службы данный адрес, а в дневное время суток — обеспечить охрану общественного порядка на объекте сотрудникам Управления общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних по Кировскому району г. Уфы, — говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля в шахте лифта обнаружили тело пропавшей без вести 16 января студентки Башмедуниверситета Гузель Газетдиновой. Как рассказал начальник отдела организации розыскной работы УМВД по Башкирии Артур Галлямов, труп случайно нашел мужчина, искавший свой паспорт. Он предположил, что документы могли найти бездомные и спрятать в недостроенном доме.

Сам долгострой — результат действий недобросовестного застройщика, ЖСК «Дуслык-Строй». В конце марта текущего года председатель правления ЖСК «Дуслык-Строй» и директор ООО «ЭнергоТехСервис» признаны виновными в мошенничестве и приговорены к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщала прокуратура Башкирии, в нарушение проектно-сметной документации, предполагающей возведение 10 этажного дома с 65 квартирами, обвиняемые заключили с гражданами договоры купли-продажи 99 квартир на сумму более 307 млн. рублей. Деньги дольщиков они потратили на свое усмотрение, в том числе на покупку авто бизнес-класса. В отношении ещё одного из руководителей ЖСК «Дуслык-Строй», экстрадированного из Республики Кипр, уголовное дело выделено в отдельное производство и в настоящее время рассматривается в суде. Подсудимые не признали вину в совершении преступлений и лишь незначительно возместили ущерб. Тем не менее в рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество на общую сумму около 347 млн рублей, в том числе на объект незавершённого строительства и дорогостоящие иномарки.

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