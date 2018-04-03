В Уфе у дома, где нашли мертвой студентку, решили выставить охрану
В Уфе решено охранять дом № 43/2 по ул. Кирова, где в начале февраля текущего года нашли мертвой студентку БГМУ.
В Уфе решено охранять дом № 43/2 по ул. Кирова, где в начале февраля текущего года нашли мертвой студентку БГМУ.
Решение озвучил глава администрации Кировского района города Динар Халилов, сообщает
— Динар Халилов отметил, что объект незавершенного строительства по адресу: Кирова 43/2, как всякий объект строительства, должен иметь ограждение, исключающее свободный и беспрепятственный доступ неопределенного круга лиц.
Глава Администрации предложил включить в маршрут патрулирования патрульно — постовой службы данный адрес, а в дневное время суток — обеспечить охрану общественного порядка на объекте сотрудникам Управления общественной безопасности и профилактики правонарушений несовершеннолетних по Кировскому району г. Уфы, — говорится в сообщении.
Напомним, в начале февраля в шахте лифта обнаружили тело пропавшей без вести 16 января студентки Башмедуниверситета Гузель Газетдиновой. Как рассказал начальник отдела организации розыскной работы УМВД по Башкирии Артур Галлямов, труп случайно нашел мужчина, искавший свой паспорт. Он предположил, что документы могли найти бездомные и спрятать в недостроенном доме.
Сам долгострой — результат действий недобросовестного застройщика, ЖСК «Дуслык-Строй». В конце марта текущего года председатель правления ЖСК «Дуслык-Строй» и директор ООО «ЭнергоТехСервис» признаны виновными в мошенничестве и приговорены к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщала прокуратура Башкирии, в нарушение
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.