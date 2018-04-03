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04:11 (мск), источник: Восток Медиа

Учёный озвучил возможную причину массовой гибели рыбы в Приморье

Жители Находки накануне обнаружили скопление мертвой рыбы в черте города. Массовый выброс карася и змееголова наблюдается на берегу озера Лебяжье ─ берега оказались буквально усеяны погибшей рыбой. Учёный выдвинул предположительную причину её гибели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Приморцы предполагают, что рыба погибла ещё зимой, а во время паводка и таяния льдов начала появляться на поверхности. К слову, в мае прошлого года в Находке случился массовый выброс мертвого пиленгаса на озере Солёное. Тогда специалисты Росприроднадзора ответили, что рыба погибла из-за недостатка кислорода в закрытом льдами водоёме ─ проще говоря, задохнулась. Это относится к тем рыбам, которые не впадают на зиму в анабиоз. Однако многие уверены, что массовая гибель рыбы в этом месте может быть связана с захоронением ртутных ламп вблизи озера.

«Это уже перерастает в экологическую катастрофу. В мае прошлого года была массовая гибель пиленгаса. В этом году погиб карась и змееголов. Мы уверены, что выбросы угольной пыли в море и в воздух, безусловно, влияют на экосистему. Может, конечно, эти вещи не связаны, но надо вплотную заниматься изучением причин произошедшего, так как на озере весной гнездятся краснокнижные птицы. Они сегодня тоже в опасности», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» местный житель Артём Трембовлев.

Предположительную причину нового случая массовой гибели рыбы озвучил эколог международной академии по экологии и безопасности Юрий Наумов: «Причиной случившегося бедствия может служить, конечно, и нехватка кислорода. Однако может быть и другой вариант: антропогенное воздействие и сбросы стоков в воду. Надо изучить, откуда идут сбросы в озеро, какие предприятия находятся рядом. Там ведь и кафе вблизи стоит какое-то. Без изучения стоков в озеро можно выдвигать лишь версии, а надо заниматься серьёзными исследованиями, чтобы подобное не повторилось».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что жители Находки второй год подряд наблюдают, по их мнению, за экологическим бедствием. Огромное количество мёртвых рыбин обнаружили местные жители в понедельник, 2 апреля, рядом с объездной дорогой.

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