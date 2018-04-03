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04:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Шестилетняя девочка пропала в Комсомольске-на-Амуре

Ребёнок ушел из дома днём 2 апреля и до сих пор не вернулся.

Полиция Комсомольска-на-Амуре ведёт розыск шестилетней Юлии Сальниковой. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в городском УМВД, девочка вышла из дома по улице Квартальной, 46 около 15.00 2 апреля и до настоящего времени не вернулась домой. — Девочка худощавого телосложения, волосы прямые светло-русого цвета, на вид 6−7 лет, рост 130 см, — говорит сотрудник пресс-службы УМВД по Комсомольску-на-Амуре Юлия Ким.

— На момент ухода из дома ребенок был одет в трикотажную шапку, куртку и сапоги розового цвета. Уважаемые граждане! Если Вы владеете информацией о ребенке, просим срочно сообщить об этом по телефону 8 (4217) 52−44−44 или 02.

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