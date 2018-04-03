Шестилетняя девочка пропала в Комсомольске-на-Амуре

Полиция Комсомольска-на-Амуре ведёт розыск шестилетней Юлии Сальниковой. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в городском УМВД, девочка вышла из дома по улице Квартальной, 46 около 15.00 2 апреля и до настоящего времени не вернулась домой. — Девочка худощавого телосложения, волосы прямые светло-русого цвета, на вид 6−7 лет, рост 130 см, — говорит сотрудник пресс-службы УМВД по Комсомольску-на-Амуре Юлия Ким.