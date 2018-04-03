Шестилетняя девочка пропала в Комсомольске-на-Амуре
Ребёнок ушел из дома днём 2 апреля и до сих пор не вернулся.
Ребёнок ушел из дома днём 2 апреля и до сих пор не вернулся.
Полиция
— На момент ухода из дома ребенок был одет в трикотажную шапку, куртку и сапоги розового цвета. Уважаемые граждане! Если Вы владеете информацией о ребенке, просим срочно сообщить об этом по телефону
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