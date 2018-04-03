В Челябинске сгорела сауна в парикмахерской

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, когда на место приехали пожарные, на кровле 17-этажного жилого здания был виден черный дым. К жилому высотному дому была осуществлена пристройка, на 4-м этаже которой располагалась парикмахерская. По предварительной информации, именно в этом помещении и произошло возгорание вещей на площади 4 кв м.

По общему вентиляционному каналу продукты горения распространились и в многоэтажное жилое здание. Слабое задымление подъезда было ликвидировано путем проветривания, эвакуация жителей не понадобилась. При этом автоматическая пожарная сигнализация не сработала.