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05:02 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье в исправительную колонию перебрасывали наркотики

Злоумышленники были задержаны.

В Уссурийске в исправительную колонию № 41 две злоумышленников перебросили наркотические средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУФСИН России по Приморскому краю.

Сотрудники охраны и безопасности предотвратили канал поставки наркотических средств на режимную территорию.

Сотрудники колонии задержали автомобиль Toyota Prius с двумя гражданами. В ходе осмотра транспортного средства на полу у заднего сиденья, была обнаружена и изъята пачка из-под сигарет, в которой находился сверток с веществом предположительно наркотическим.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим — смесью табака с маслом каннабиса 0, 950 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015−2020 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе, а также на профилактику правонарушений и незаконного потребления наркотических средств.

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