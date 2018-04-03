В Приморье в исправительную колонию перебрасывали наркотики

В Уссурийске в исправительную колонию № 41 две злоумышленников перебросили наркотические средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУФСИН России по Приморскому краю.

Сотрудники колонии задержали автомобиль Toyota Prius с двумя гражданами. В ходе осмотра транспортного средства на полу у заднего сиденья, была обнаружена и изъята пачка из-под сигарет, в которой находился сверток с веществом предположительно наркотическим.