В Приморье в исправительную колонию перебрасывали наркотики
Злоумышленники были задержаны.
Злоумышленники были задержаны.
В Уссурийске в исправительную колонию № 41 две злоумышленников перебросили наркотические средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУФСИН России по Приморскому краю.
Сотрудники охраны и безопасности предотвратили канал поставки наркотических средств на режимную территорию.
Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим — смесью табака с маслом каннабиса 0, 950 гр.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Приморском крае реализуется государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2015−2020 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий, направленных на снижение уровня преступности в регионе, а также на профилактику правонарушений и незаконного потребления наркотических средств.
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