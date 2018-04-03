Жители Емельяновского района стали заложниками талого снега

Это улица в Емельяновском районе красноречиво называется Заозёрная. Сейчас пересечь её можно лишь вплавь. Пруд образовался прямо на дороге, только вместо рыбы в нём — потерянные госномера от машин. Сколько промоченных ботинок здесь заработали школьники — не сосчитать. В паре метров от озера остановка школьного автобуса.

А с дороги все льётся на жилые участки. Сейчас подойти к ним — невыполнимая задача. Мешки с песком семья Осиповых купила для строительства, но пригодились они для защиты от натиска стихии. Эту землю люди называют своим домом, но юридически участки считаются дачными, оттого у местных властей отношение к ним второстепенное.

А с дороги все льётся на жилые участки. Сейчас подойти к ним — невыполнимая задача. Мешки с песком семья Осиповых купила для строительства, но пригодились они для защиты от натиска стихии. Эту землю люди называют своим домом, но юридически участки считаются дачными, оттого у местных властей отношение к ним второстепенное.