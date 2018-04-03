Жители Емельяновского района стали заложниками талого снега
Дома в Емельяновском районе превратились в крепости. Подтаявший снег на средневековый манер образовал вокруг жилых участков непреодолимую преграду — реку.
Дома в Емельяновском районе превратились в крепости. Подтаявший снег на средневековый манер образовал вокруг жилых участков непреодолимую преграду — реку.
Это улица в Емельяновском районе красноречиво называется Заозёрная. Сейчас пересечь её можно лишь вплавь. Пруд образовался прямо на дороге, только вместо рыбы в нём — потерянные госномера от машин. Сколько промоченных ботинок здесь заработали школьники — не сосчитать. В паре метров от озера остановка школьного автобуса.
«Я бы, может, и хотел помочь, но у нас только в границах населённого пункта больше 20 тысяч садовых участков. А бюджет наш, к сожалению, очень ограничен», — пояснил глава посёлка Солонцы Александр Буценец.
В управлении автомобильных дорог нашему звонку не удивились — потоп на этом участке повторяется из года в год. Однако предотвратить его не могут. «Там нет возможности толком кюветы сделать, плюс дачные сообщества разрастаются и фактически дорогу они зажали», — пояснил
Люди оказались не только заложниками воды, но и бесконечного круговорота отсутствия денег в бюджетах служб. В КрУДоре нам пообещали, что 3 апреля отправят специалиста оценить ситуацию.
Анастасия ЦЫГАНКОВА
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