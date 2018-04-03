В Приморье нашли стопку иностранных паспортов
Возбуждено уголовное дело в сфере незаконной миграции.
Возбуждено уголовное дело в сфере незаконной миграции.
Прокуратурой
При этом, согласно сведениям, представленным отделом по вопросам миграции МОМВД России «Спасский», иностранцы (чьи паспорта были обнаружены), поставлены на миграционный учет по улице Некрасова в Уссурийске.
Более того, здание, в котором они фиктивно числились на учете, представляет собой одноэтажное административное здание, непригодное для проживания.
В связи с выявленными нарушениями в сфере миграционного законодательства материалы проверки направлены прокурором города в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.
По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
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