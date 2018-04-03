В Приморье нашли стопку иностранных паспортов

Прокуратурой Спасска-Дальнего в ходе проверки, проведенной совместно с отделом по вопросам миграции, деятельности пункта приема древесины в одном помещений обнаружены паспорта пяти иностранных граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом, согласно сведениям, представленным отделом по вопросам миграции МОМВД России «Спасский», иностранцы (чьи паспорта были обнаружены), поставлены на миграционный учет по улице Некрасова в Уссурийске.

Между тем, каждый из них фактически проживал по иным адресам, отличавшимся с адресом постановки их на учете. Тем самым уполномоченные органы были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранцами правил миграционного учета и передвижения на территории Российской Федерации.

Более того, здание, в котором они фиктивно числились на учете, представляет собой одноэтажное административное здание, непригодное для проживания.

В связи с выявленными нарушениями в сфере миграционного законодательства материалы проверки направлены прокурором города в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.