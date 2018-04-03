Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ МИД Канады на высылку дипломатов из России
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Почему депутаты не могут прийти к согласию по поводу беби-боксов
7 квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Как жить в России, если у тебя аутизм
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
Министр Украины о Крымском мосте: убытки несутся
Звезды повеселились на дне рождении Сергея Лазарева
Нежная фотосессия пожилой модели покорила пользователей Сети
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
06:07 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье нашли стопку иностранных паспортов

Возбуждено уголовное дело в сфере незаконной миграции.

Прокуратурой Спасска-Дальнего в ходе проверки, проведенной совместно с отделом по вопросам миграции, деятельности пункта приема древесины в одном помещений обнаружены паспорта пяти иностранных граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом, согласно сведениям, представленным отделом по вопросам миграции МОМВД России «Спасский», иностранцы (чьи паспорта были обнаружены), поставлены на миграционный учет по улице Некрасова в Уссурийске.

Между тем, каждый из них фактически проживал по иным адресам, отличавшимся с адресом постановки их на учете. Тем самым уполномоченные органы были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранцами правил миграционного учета и передвижения на территории Российской Федерации.

Более того, здание, в котором они фиктивно числились на учете, представляет собой одноэтажное административное здание, непригодное для проживания.

В связи с выявленными нарушениями в сфере миграционного законодательства материалы проверки направлены прокурором города в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Погорельцы в Приморье получат материальную помощь ...
Крупный пожар произошел на маслозаводе в Приморье ...
МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
Агрессивный гусь испугал американских военных
Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки
В США скончался «первый шпион» времен Холодной войны
«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь