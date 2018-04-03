Подозреваемого в убийстве мужчину разыскивают в Новосибирске

Источник: Комсомольская правда

Новосибирские полицейские объявили о розыске мужчины, который совершил особо тяжкое преступление в Ленинском районе города. Из сообщения ведомства известно, что в результате преступления потерпевший погиб. Другие подробности не сообщаются.

— Сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по Новосибирску устанавливают личность мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления против личности на территории Ленинского района, — кратко рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Подозреваемый ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения, возраст около 50 лет. На момент совершения преступления был одет в свитер крупной вязки с воротником, куртку чёрную и шапку тёмного цвета.