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06:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Подозреваемого в убийстве мужчину разыскивают в Новосибирске

Полицейские опубликовали приметы и фотографии разыскиваемого.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирские полицейские объявили о розыске мужчины, который совершил особо тяжкое преступление в Ленинском районе города. Из сообщения ведомства известно, что в результате преступления потерпевший погиб. Другие подробности не сообщаются.

— Сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по Новосибирску устанавливают личность мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления против личности на территории Ленинского района, — кратко рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Подозреваемый ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения, возраст около 50 лет. На момент совершения преступления был одет в свитер крупной вязки с воротником, куртку чёрную и шапку тёмного цвета.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, правоохранители просят сообщить эту информацию по телефонам: 232−64−81, 232−28−39, 8−960−786−9502, 8−913−205−7502. Позвонившим гарантируется конфиденциальность.

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