Подозреваемого в убийстве мужчину разыскивают в Новосибирске
Полицейские опубликовали приметы и фотографии разыскиваемого.
Полицейские опубликовали приметы и фотографии разыскиваемого.
Новосибирские полицейские объявили о розыске мужчины, который совершил особо тяжкое преступление в Ленинском районе города. Из сообщения ведомства известно, что в результате преступления потерпевший погиб. Другие подробности не сообщаются.
— Сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по Новосибирску устанавливают личность мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления против личности на территории Ленинского района, — кратко рассказывают в
Подозреваемый ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения, возраст около 50 лет. На момент совершения преступления был одет в свитер крупной вязки с воротником, куртку чёрную и шапку тёмного цвета.
Если вам
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