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06:08 (мск), источник: ИА Башинформ

Ночью в Уфе загорелся башенный кран

УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В ночь на 3 апреля в Кировском районе Уфы загорелся башенный кран. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы после полуночи.

Как сообщили в МЧС по РБ, на место выехала оперативная бригада в составе шести человек, а также две единицы спецтехники.

По прибытию пожарных выяснилось, что источником возгорания стал распределительный щит башенного крана. Пожар потушен.

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