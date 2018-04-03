Ночью в Уфе загорелся башенный кран
УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В ночь на 3 апреля в Кировском районе Уфы загорелся башенный кран. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В ночь на 3 апреля в Кировском районе Уфы загорелся башенный кран. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера
Как сообщили в МЧС по РБ, на место выехала оперативная бригада в составе шести человек, а также две единицы спецтехники.
По прибытию пожарных выяснилось, что источником возгорания стал распределительный щит башенного крана. Пожар потушен.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.