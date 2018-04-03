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05:48 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки San Juan

Российское океанографическое судно «Янтарь» Военно-морского флота завершило участие в операции по поиску пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины San Juan. Почетный консул России в городе Мар-дель-Плата Хорхе Кузнецов подтвердил агентству Telam эту информацию.

Источник: AP 2018
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Как и сообщалось ранее судно ВМФ России отправилось в уругвайский порт Монтевидео для загрузки топлива. После этого «Янтарь» возьмет курс на порт Буэнос-Айреса, где пополнит запасы провиантов и воды, и больше не вернется в зону поиска.

О пропаже подлодки стало известно в середине ноября прошлого года. В поисково-спасательных работах помимо Аргентины участвовали Россия, Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания и Уругвай. Поиски нередко прерывались из-за непогоды. 5 декабря министр обороны Аргентины Оскар Агуад публично признал, что 44 члена экипажа San Juan погибли.

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