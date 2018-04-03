Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки San Juan
Российское океанографическое судно «Янтарь»
Российское океанографическое судно «Янтарь»
Как и сообщалось ранее судно ВМФ России отправилось в уругвайский порт Монтевидео для загрузки топлива. После этого «Янтарь» возьмет курс на порт
О пропаже подлодки стало известно в середине ноября прошлого года. В
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