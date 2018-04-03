Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки San Juan

Как и сообщалось ранее судно ВМФ России отправилось в уругвайский порт Монтевидео для загрузки топлива. После этого «Янтарь» возьмет курс на порт Буэнос-Айреса, где пополнит запасы провиантов и воды, и больше не вернется в зону поиска.