Расследование убийства на пасеке в Хабаровском крае завершилось
В Хабаровском крае перед судом предстанет 56-летний сторож пасеки, обвиняемый в убийстве коллеги. Расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины завершено.
В Хабаровском крае перед судом предстанет 56-летний сторож пасеки, обвиняемый в убийстве коллеги. Расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины завершено.
Как уже писало РИА «Восток-Медиа», преступление произошло 7 января. По версии следствия, на пасеку, расположенную в 39 километрах от села Литовка Хабаровского района, пришёл сторож с соседней пасеки. Он обнаружил, что один из работников мёртв, а второй, вооружённый охотничьим ружьём, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Гость отобрал у нетрезвого мужчины оружие, покинул пасеку, пришёл в село и сообщил об увиденном.
На место происшествия прибыли следователи и полицейские. Подозреваемый в убийстве рассказал, что вместе с 54-летним коллегой охранял пасеку, а 31 декабря они поругались. Обвиняемому не понравилось, что его напарник готовит еду грязными руками, и злоумышленник выстрелил в коллегу из ружья. Пуля попала в грудь, от полученного ранения мужчина скончался на месте.
Как сообщает
Следователи собрали достаточную базу доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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