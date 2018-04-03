Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
58-летний Игорь Николаев показал подросшую дочку
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Начинать готовиться: Киеву дали неожиданный совет насчет газа РФ
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
Министр Украины о Крымском мосте: убытки несутся
Звезды повеселились на дне рождении Сергея Лазарева
Нежная фотосессия пожилой модели покорила пользователей Сети
Как жить в России, если у тебя аутизм
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
05:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Житель отдаленного поселка в Эвенкийском районе обвинил полицейских в избиении

По данному факту проводится служебная проверка.

Житель поселка Суринда в Эвенкийской районе обвинил полицейских в избиении и незаконном аресте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По словам потерпевшего, в начале года 2018 года двое сотрудников полиции приехали к нему домой. Правоохранители якобы зашли в квартиру и избили ее владельца. После этого они насильно посадили его в машину и привезли в село Байкит. Свидетелем случившегося стала гражданская жена пострадавшего.

«Мужчина сообщил об избиении только спустя три недели, в связи с этим степень вреда здоровью установить достаточно сложно. Полицейские свою вину не признали», — говорится в сообщении.

По данным краевой полиции, житель поселка уже был судим. На этот раз его обвиняют в «нарушении неприкосновенности жилища».

«В случае подтверждения вины сотрудники будут уволены, а также понесут наказание. Если информация не подтвердится, гражданина привлекут к уголовной ответственности за клевету», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Для выяснения всех обстоятельств в поселок вылетели следователи. Отмечается, что «место происшествия находится на расстоянии 600 км от поселка Тура».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Красноярские кинематографисты собирают деньги на новый фильм
МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
Агрессивный гусь испугал американских военных
Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки
В США скончался «первый шпион» времен Холодной войны
«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь