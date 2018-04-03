Житель отдаленного поселка в Эвенкийском районе обвинил полицейских в избиении
По данному факту проводится служебная проверка.
По данному факту проводится служебная проверка.
Житель поселка Суринда в Эвенкийской районе обвинил полицейских в избиении и незаконном аресте. Об этом сообщили в
По словам потерпевшего, в начале года 2018 года двое сотрудников полиции приехали к нему домой. Правоохранители якобы зашли в квартиру и избили ее владельца. После этого они насильно посадили его в машину и привезли в село Байкит. Свидетелем случившегося стала гражданская жена пострадавшего.
«Мужчина сообщил об избиении только спустя три недели, в связи с этим степень вреда здоровью установить достаточно сложно. Полицейские свою вину не признали», — говорится в сообщении.
«В случае подтверждения вины сотрудники будут уволены, а также понесут наказание. Если информация не подтвердится, гражданина привлекут к уголовной ответственности за клевету», — добавили в
Для выяснения всех обстоятельств в поселок вылетели следователи. Отмечается, что «место происшествия находится на расстоянии 600 км от поселка Тура».
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