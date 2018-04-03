Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
58-летний Игорь Николаев показал подросшую дочку
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
Министр Украины о Крымском мосте: убытки несутся
СМИ: Анджелина Джоли флиртует с женатым актером
Ирина Безрукова в элегантном платье станцевала с казаками
Как жить в России, если у тебя аутизм
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
05:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Школьник выпал из окна четвертого этажа во Владивостоке

Врачи скорой помощи доставили в больницу Владивостока несовершеннолетнего с тяжелыми травмами, полученными в результате падения, сообщает DEITA. RU.

Стало известно, что 14-летний школьник выпал из окна четвертого этажа недостроенного здания в Первомайском районе.

Пострадавший в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию, а стражи порядка приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Основной версией случившегося является несчастный случай во время игр группы подростков в заброшенном здании.

По факту травмирования школьника проводится проверка.

Игорь Бегунов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Приморцы бунтуют против китайских угольных печек
Крупную сумму заплатит авиадебошир бортпроводнику на Дальнем Востоке
МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
Агрессивный гусь испугал американских военных
Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки
В США скончался «первый шпион» времен Холодной войны
«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь