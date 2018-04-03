Школьник выпал из окна четвертого этажа во Владивостоке
Врачи скорой помощи доставили в больницу Владивостока несовершеннолетнего с тяжелыми травмами, полученными в результате падения, сообщает DEITA. RU.
Врачи скорой помощи доставили в больницу Владивостока несовершеннолетнего с тяжелыми травмами, полученными в результате падения, сообщает DEITA. RU.
Стало известно, что 14-летний школьник выпал из окна четвертого этажа недостроенного здания в Первомайском районе.
Пострадавший в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию, а стражи порядка приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.
Основной версией случившегося является несчастный случай во время игр группы подростков в заброшенном здании.
По факту травмирования школьника проводится проверка.
Игорь Бегунов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.