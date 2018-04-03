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06:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Задержаны подозреваемые в нападении на журналиста в Шелехове

Полицейские задержали двух подростков в возрасте 15 и 16 лет по подозрению в нападении на журналиста в Шелехове в ночь на 1 апреля 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 2 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, старшего из подозреваемых неоднократно привлекали к ответственности за аналогичные преступления. Молодые люди рассказали, что их внимание привлекла неровная походка гражданина и несколько нарушенная координация движения. Они нанесли мужчине телесные повреждения, отняли имущество и документы. Похищенный ими мобильный телефон изъят и вскоре будет возращён законному владельцу.

В отношении одного из подозреваемых рассматривается вопрос о задержании в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

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