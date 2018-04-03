Задержаны подозреваемые в нападении на журналиста в Шелехове

Как сообщает 2 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, старшего из подозреваемых неоднократно привлекали к ответственности за аналогичные преступления. Молодые люди рассказали, что их внимание привлекла неровная походка гражданина и несколько нарушенная координация движения. Они нанесли мужчине телесные повреждения, отняли имущество и документы. Похищенный ими мобильный телефон изъят и вскоре будет возращён законному владельцу.