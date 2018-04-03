Задержаны подозреваемые в нападении на журналиста в Шелехове
Полицейские задержали двух подростков в возрасте 15 и 16 лет по подозрению в нападении на журналиста в Шелехове в ночь на 1 апреля 2018 года.
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Полицейские задержали двух подростков в возрасте 15 и 16 лет по подозрению в нападении на журналиста в Шелехове в ночь на 1 апреля 2018 года.
Как сообщает 2 апреля
В отношении одного из подозреваемых рассматривается вопрос о задержании в порядке статьи 91
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