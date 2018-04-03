Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Водянова откроет в Нижнем Новгороде центр для работы с детьми с аутизмом
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Пост Никиты Преснякова о трагедии в Кемерово возмутил соцсети
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
Министр Украины о Крымском мосте: убытки несутся
СМИ: Анджелина Джоли флиртует с женатым актером
Ирина Безрукова в элегантном платье станцевала с казаками
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
06:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми из-за аварии на водоводе остались без воды 2000 человек

Утечка произошла поздно вечером в понедельник в Свердловском районе.

Около 22.00 вечера 2 апреля в Свердловском районе Перми произошла аварийная утечка на водоводе в доме по адресу Куйбышева, 96. Для устранения аварии специалисты ООО «Новогор-Прикамье» произвели отключение холодного водоснабжения.

«В зону отключения от водоснабжения попали 20 многоквартирных жилых домов по ул. Куйбышева и ул. Коминтерна, — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Всего без холодной воды осталось 1936 человек. Социально-значимых объектов в зоне отключения нет».

На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы.

Для населения организован подвоз воды по адресам:

— ул. Куйбышева 96;.

— ул. Куйбышева 89-а;.

— ул. Куйбышева 101.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Насколько вы доступны для мошенников? Тест
МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
Агрессивный гусь испугал американских военных
Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки
В США скончался «первый шпион» времен Холодной войны
«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь