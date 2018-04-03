В Перми из-за аварии на водоводе остались без воды 2000 человек
Утечка произошла поздно вечером в понедельник в Свердловском районе.
Утечка произошла поздно вечером в понедельник в Свердловском районе.
Около 22.00 вечера 2 апреля в Свердловском районе Перми произошла аварийная утечка на водоводе в доме по адресу Куйбышева, 96. Для устранения аварии специалисты ООО «Новогор-Прикамье» произвели отключение холодного водоснабжения.
«В зону отключения от водоснабжения попали 20 многоквартирных жилых домов по ул. Куйбышева и ул. Коминтерна, — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Всего без холодной воды осталось 1936 человек.
На месте происшествия ведутся
Для населения организован подвоз воды по адресам:
— ул. Куйбышева 96;.
— ул. Куйбышева 89-а;.
— ул. Куйбышева 101.
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