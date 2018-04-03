Парализованного мужчину подкинули под двери незнакомцев в Павлодаре
По словам женщины, он говорил и не мог двигаться. Она вызвала полицию. У мужчины имелись документы личности и выписка из больницы. «Подкидышем» оказался 62-летний Николай Тучков.
По словам женщины, он говорил и не мог двигаться. Она вызвала полицию. У мужчины имелись документы личности и выписка из больницы. «Подкидышем» оказался 62-летний Николай Тучков.
В Павлодаре 62-летнего парализованного мужчину подбросили под дверь чужих людей. Это произошло на мартовские праздники, сообщает Tengrinews.kz.
Под дверью свой квартиры мужчину обнаружила 62-летняя пенсионерка Людмила Перевалова. По словам женщины, он плохо говорил и не мог двигаться. У мужчины имелись документы. «Подкидышем» оказался 62-летний Николай Тучков.
Как оказалось, инвалида там оставила его родная дочь. Как рассказала Людмила Перевалова, прибывшие полицейские попросили ее приютить его на время праздников у себя, поскольку в приюте вряд ли есть свободные места.
Сердобольная женщина согласилась, несмотря на то, что она сама проживает в двухкомнатной квартире с пятью внуками, дочерью и зятем. Она ухаживала за мужчиной неделю, пока у самой не закончились силы. После этого пенсионерка обратилась в соответствующие службы. Спустя
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