В Приморье осудят группу борцов с геями
Для совершения серии преступлений они похитили огнестрельное оружие.
Для совершения серии преступлений они похитили огнестрельное оружие.
В Приморье завершили расследование серии разбойных нападений на представителей
По версии следствия, в июле 2016 года группа проникла в частный дом и, применяя физическую силу к его жителям, в том числе к малолетнему ребенку, потребовали передать им огнестрельное оружие. Завладев оружием, обвиняемые совершили несколько нападений на граждан. Оправдывая свои действия борьбой с сексуальными меньшинствами, они через сеть Интернет знакомились с гражданами, относящим себя к соответствующим меньшинствам, договаривались о встрече, а при встрече избивали и похищали имущество.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.