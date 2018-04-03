В Приморье осудят группу борцов с геями

По версии следствия, в июле 2016 года группа проникла в частный дом и, применяя физическую силу к его жителям, в том числе к малолетнему ребенку, потребовали передать им огнестрельное оружие. Завладев оружием, обвиняемые совершили несколько нападений на граждан. Оправдывая свои действия борьбой с сексуальными меньшинствами, они через сеть Интернет знакомились с гражданами, относящим себя к соответствующим меньшинствам, договаривались о встрече, а при встрече избивали и похищали имущество.