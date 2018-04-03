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06:31 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье осудят группу борцов с геями

Для совершения серии преступлений они похитили огнестрельное оружие.

В Приморье завершили расследование серии разбойных нападений на представителей секс-меньшинства, совершенной десятью местными жителями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Следственный Комитет Приморского края.

По версии следствия, в июле 2016 года группа проникла в частный дом и, применяя физическую силу к его жителям, в том числе к малолетнему ребенку, потребовали передать им огнестрельное оружие. Завладев оружием, обвиняемые совершили несколько нападений на граждан. Оправдывая свои действия борьбой с сексуальными меньшинствами, они через сеть Интернет знакомились с гражданами, относящим себя к соответствующим меньшинствам, договаривались о встрече, а при встрече избивали и похищали имущество.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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