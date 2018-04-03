Дело об обрушении конструкции на детей у ДК Солдатова передано в суд
Директору фирмы, установившей концертное оборудование может грозить до шести лет лишения свободы.
Директору фирмы, установившей концертное оборудование может грозить до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело по факту громкого ЧП, произошедшего в Перми в День славянской письменности и культуры, завершено и передано в суд.
Перед судом по обвинению в установке некачественного концертного оборудования, в результате обрушения которого пострадали дети, предстанет директор фирмы, эксплуатирующей концертное оборудование.
«В отношении него утверждено обвинительное заключение по факту «Выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщает
В результате ЧП, напомним во время проведения репетиции одна конструкция для подвеса акустических систем, упала на находящихся под ней детей. Травмы получили семеро несовершеннолетних, в том числе, тяжкий вред здоровью причинен 14-летней девочке.
По закону виновному может грозить до шести лет лишения свободы.
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