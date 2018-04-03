Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пекин нанес упреждающий удар: США предупредили о войне
Ответ «Газпрома» Киеву за арест имущества на Украине
Эвелина Блёданс вместе с мужем отпраздновала день рождения сына
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
Как жить в России, если у тебя аутизм
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против России
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
СМИ: Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
Министр Украины о Крымском мосте: убытки несутся
Звезды повеселились на дне рождении Сергея Лазарева
Нежная фотосессия пожилой модели покорила пользователей Сети
Как жить в России, если у тебя аутизм
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
07:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

Дело об обрушении конструкции на детей у ДК Солдатова передано в суд

Директору фирмы, установившей концертное оборудование может грозить до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело по факту громкого ЧП, произошедшего в Перми в День славянской письменности и культуры, завершено и передано в суд.

Перед судом по обвинению в установке некачественного концертного оборудования, в результате обрушения которого пострадали дети, предстанет директор фирмы, эксплуатирующей концертное оборудование.

Читайте также
По факту ЧП на Фестивале хоров возбуждено уголовное дело

«В отношении него утверждено обвинительное заключение по факту «Выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. — 24 мая 2017 года, предприниматель, на центральной площади перед городским Дворцом культуры им. А. Г. Солдатова г. Перми, лично организовал и контролировал процесс установки сценического комплекса для проведения данного мероприятия, но вышеуказанные работы были выполнены некачественно.

В результате ЧП, напомним во время проведения репетиции одна конструкция для подвеса акустических систем, упала на находящихся под ней детей. Травмы получили семеро несовершеннолетних, в том числе, тяжкий вред здоровью причинен 14-летней девочке.

По закону виновному может грозить до шести лет лишения свободы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Насколько вы доступны для мошенников? Тест
Три четверти резервов бюджета на 2018 год уже потрачены
Кондитер из Малайзии создает 3D-торты, которые жалко есть (фото)
Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Как избежать конфликтов в семье, где женщина зарабатывает больше
Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь