Экспертиза ДНК не выявила тигра-людоеда в Хабаровском крае

Генетическая экспертиза биологических материалов на месте прошлогоднего нападения тигра на человека в Бикинском районе Хабаровского края не смогла с уверенностью определить, кто из отловленных после октябрьской трагедии двух тигров причастен к факту людоедства. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Эта организация после инцидента с нападением хищника на сборщика кедровых шишек из села Бойцово заказала проведение анализов в Москве.

— Анализы ДНК к нам наконец-то пришли. Экспертизу проводил в Москве Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова. Но, к сожалению, качество собранного на месте нападения тигра на человека материала было недостаточно хорошим. Хотя специалисты применяли различные передовые методики для извлечения ДНК, но получить достаточное количество для экспертного заключения генетического материала не удалось, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. — Поэтому установить точно, какой именно тигр был причастен к людоедству, не удалось. Также нельзя сказать, что отловленные после нападения на человека тигры не имеют отношения к нападению.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что первую подозреваемую в людоедстве тигрицу отловили примерно через месяц после нападения на человека. Вскоре в центр реабилитации диких животных «Утёс» был доставлен ещё один тигр-самец, который мог быть причастен к инциденту. Хищников поместили в отдалённые от туристических троп просторные вольеры, где они находятся в ожидании решения своей судьбы.