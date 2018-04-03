Экспертиза ДНК не выявила тигра-людоеда в Хабаровском крае
Кто из отловленных хищников причастен к нападению на человека, решит комиссия.
Кто из отловленных хищников причастен к нападению на человека, решит комиссия.
Генетическая экспертиза биологических материалов на месте прошлогоднего нападения тигра на человека в Бикинском районе Хабаровского края не смогла с уверенностью определить, кто из отловленных после октябрьской трагедии двух тигров причастен к факту людоедства. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Эта организация после инцидента с нападением хищника на сборщика кедровых шишек из села Бойцово заказала проведение анализов в Москве.
— Анализы ДНК к нам
ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что первую подозреваемую в людоедстве тигрицу отловили примерно через месяц после нападения на человека. Вскоре в центр реабилитации диких животных «Утёс» был доставлен ещё один
— На этой неделе комиссия минприроды Хабаровского края должна решить, что делать с содержащимися в центре реабилитации «Утёс» тигром и тигрицей, — добавил Сергей Арамилев. — В поведении тигров есть определённые особенности, которые позволят специалистам сделать заключение. В условиях вольера есть возможность оценить реакцию на человека данных тигров и понять, насколько они агрессивны к людям. Если тигр ранее по
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