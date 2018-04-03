Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне высмеяли «вернувшуюся домой» американскую ракету
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Эвелина Блёданс вместе с мужем отпраздновала день рождения сына
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Начинать готовиться: Киеву дали неожиданный совет насчет газа РФ
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
Министр Украины о Крымском мосте: убытки несутся
СМИ: Анджелина Джоли флиртует с женатым актером
Ирина Безрукова в элегантном платье станцевала с казаками
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
06:29 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Экспертиза ДНК не выявила тигра-людоеда в Хабаровском крае

Кто из отловленных хищников причастен к нападению на человека, решит комиссия.

Генетическая экспертиза биологических материалов на месте прошлогоднего нападения тигра на человека в Бикинском районе Хабаровского края не смогла с уверенностью определить, кто из отловленных после октябрьской трагедии двух тигров причастен к факту людоедства. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Эта организация после инцидента с нападением хищника на сборщика кедровых шишек из села Бойцово заказала проведение анализов в Москве.

 — Анализы ДНК к нам наконец-то пришли. Экспертизу проводил в Москве Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова. Но, к сожалению, качество собранного на месте нападения тигра на человека материала было недостаточно хорошим. Хотя специалисты применяли различные передовые методики для извлечения ДНК, но получить достаточное количество для экспертного заключения генетического материала не удалось, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. — Поэтому установить точно, какой именно тигр был причастен к людоедству, не удалось. Также нельзя сказать, что отловленные после нападения на человека тигры не имеют отношения к нападению.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что первую подозреваемую в людоедстве тигрицу отловили примерно через месяц после нападения на человека. Вскоре в центр реабилитации диких животных «Утёс» был доставлен ещё один тигр-самец, который мог быть причастен к инциденту. Хищников поместили в отдалённые от туристических троп просторные вольеры, где они находятся в ожидании решения своей судьбы.

 — На этой неделе комиссия минприроды Хабаровского края должна решить, что делать с содержащимися в центре реабилитации «Утёс» тигром и тигрицей, — добавил Сергей Арамилев. — В поведении тигров есть определённые особенности, которые позволят специалистам сделать заключение. В условиях вольера есть возможность оценить реакцию на человека данных тигров и понять, насколько они агрессивны к людям. Если тигр ранее по какой-то причине нападал на людей, то он будет вести себя при приближении человека соответствующе.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Мемориалы памяти кемеровской трагедии в Хабаровске разобраны
Экспертиза ДНК не выявила тигра-людоеда в Хабаровском крае
МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
Агрессивный гусь испугал американских военных
Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки
В США скончался «первый шпион» времен Холодной войны
«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь