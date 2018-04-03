Ребенок попал под автобус в центре Хабаровска

Источник: Губерния онлайн

В Центральном районе Хабаровска 10-летний мальчик получил серьезные травмы под колесами маршрутного такси. Наезд произошел в понедельник вечером недалеко от остановки «улица Постышева». «Хёндэ Каунти» маршрута № 52 сбил школьника и проехал по его ногам. Ребенка госпитализировали с переломами голени, лодыжки и стопы, сообщает портал «Губерния».

В половину девятого школьник возвращался домой из кружка робототехники. Под автобус он попал, когда пытался перейти улицу Постышева. Маршрутное такси поворачивало сюда с Ленина, при этом зеленый сигнал светофора горел и мальчику, и шоферу «Хёндэ».

После происшествия водитель маршрутки поехал дальше, однако примерно через 50 метров его остановили очевидцы. Мужчина заявил, что ничего не заметил.

Защищать интересы шофера приехал юрист транспортного предприятия, которому принадлежит автобус. Он убеждал отца пострадавшего мальчика не давать делу официальный ход. Тем не менее травмы ребенка могут стать поводом для уголовного разбирательства.