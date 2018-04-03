Ребенок попал под автобус в центре Хабаровска
Водитель маршрутного такси проехал по ногам мальчика и едва не скрылся с места происшествия.
Водитель маршрутного такси проехал по ногам мальчика и едва не скрылся с места происшествия.
В Центральном районе Хабаровска 10-летний мальчик получил серьезные травмы под колесами маршрутного такси. Наезд произошел в понедельник вечером недалеко от остановки «улица Постышева». «Хёндэ Каунти» маршрута № 52 сбил школьника и проехал по его ногам. Ребенка госпитализировали с переломами голени, лодыжки и стопы, сообщает портал «Губерния».
После происшествия водитель маршрутки поехал дальше, однако примерно через 50 метров его остановили очевидцы. Мужчина заявил, что ничего не заметил.
Защищать интересы шофера приехал юрист транспортного предприятия, которому принадлежит автобус. Он убеждал отца пострадавшего мальчика не давать делу официальный ход. Тем не менее травмы ребенка могут стать поводом для уголовного разбирательства.
Водитель, мужчина 1990 года рождения, был трезв. Права он получил пять лет назад.
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