Пьяный житель Башкирии угнал многотонный «Урал»

Началась история довольно банально — двое местных жителей выпивали. После приема спиртного ребятам захотелось повеселиться, и они решили взять «прокатиться» грузовик «Урал» на участке мужчины, с которым они раньше работали. Самого владельца молодые люди, естественно, предупреждать не стали. Вскоре потерпевший обнаружил пропажу грузовика.