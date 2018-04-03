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07:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный житель Башкирии угнал многотонный «Урал»

Грузовик уже вернули владельцу.

В Иглинском районе Башкирии пьяный местный житель угнал со стоянки грузовик «Урал».

Началась история довольно банально — двое местных жителей выпивали. После приема спиртного ребятам захотелось повеселиться, и они решили взять «прокатиться» грузовик «Урал» на участке мужчины, с которым они раньше работали. Самого владельца молодые люди, естественно, предупреждать не стали. Вскоре потерпевший обнаружил пропажу грузовика.

Самое смешное, что далеко горе-угонщики уехать на чужом грузовике не смогли. Преступники «встали» через несколько десятков километров от места угона. Оказалось, что жулики сожгли сцепление тяжелой машины. Вскоре их задержали сотрудники МВД. По факту неправомерного завладения чужим авто полицейские возбудили уголовное дело.

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