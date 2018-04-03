Пьяный житель Башкирии угнал многотонный «Урал»
Грузовик уже вернули владельцу.
Грузовик уже вернули владельцу.
В Иглинском районе Башкирии пьяный местный житель угнал со стоянки грузовик «Урал».
Началась история довольно банально — двое местных жителей выпивали. После приема спиртного ребятам захотелось повеселиться, и они решили взять «прокатиться» грузовик «Урал» на участке мужчины, с которым они раньше работали. Самого владельца молодые люди, естественно, предупреждать не стали. Вскоре потерпевший обнаружил пропажу грузовика.
Самое смешное, что далеко
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