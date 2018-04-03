Машину с запрещённым омулем задержали в Слюдянском районе
Около 160 кг байкальского омуля обнаружили сотрудники ГИБДД при досмотре автомобиля на стационарном посту полиции в Слюдянском районе.
Около 160 кг байкальского омуля обнаружили сотрудники ГИБДД при досмотре автомобиля на стационарном посту полиции в Слюдянском районе.
Как сообщает 3 апреля 2018 года
Нарушителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа по ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ в связи с управлением транспортным средством без документов, предусмотренных правилами дорожного движения. Груз задержан до выяснения обстоятельств. О факте перевозки рыбы сообщат в межрайонный отдел федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для привлечения автовладельца к административной ответственности за нарушение
Подобный случай произошел 15 марта — на стационарном посту полиции в Слюдянском районе сотрудники ГИБДД и представители Россельхознадзора при досмотре автомобиля обнаружили партию байкальского омуля (около 150 кг рыбы в мешках), которую перевозил из Слюдянки в Иркутск без ветеринарных сопроводительных документов 50-летний владелец местного кафе.
Напомним, с 1 октября 2017 года Минсельхоз ввел запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля — за каждое из этих деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
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