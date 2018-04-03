Машину с запрещённым омулем задержали в Слюдянском районе

Как сообщает 3 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 53-летний иркутянин в мешках и без ветеринарных сопроводительных документов перевозил рыбу из Бурятии в Иркутск.

Нарушителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа по ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ в связи с управлением транспортным средством без документов, предусмотренных правилами дорожного движения. Груз задержан до выяснения обстоятельств. О факте перевозки рыбы сообщат в межрайонный отдел федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для привлечения автовладельца к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

Подобный случай произошел 15 марта — на стационарном посту полиции в Слюдянском районе сотрудники ГИБДД и представители Россельхознадзора при досмотре автомобиля обнаружили партию байкальского омуля (около 150 кг рыбы в мешках), которую перевозил из Слюдянки в Иркутск без ветеринарных сопроводительных документов 50-летний владелец местного кафе.