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06:56 (мск), источник: VLADNEWS

Крупный пожар произошел на маслозаводе в Приморье

В происшествии никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

В понедельник, 2 апреля, в Черниговке произошел пожар на маслозаводе, расположенного на улице Заводская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 14.22, спустя 7 минут на место происшествия прибыли огнеборцы, которые незамедлительно приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что горит кровля помещения.

В 14.42 пожар был локализован, в 16.18 полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 1000 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

По сигналу на место происшествия прибыли 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

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