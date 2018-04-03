Крупный пожар произошел на маслозаводе в Приморье

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sdKmrlSCBhs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В понедельник, 2 апреля, в Черниговке произошел пожар на маслозаводе, расположенного на улице Заводская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 14.22, спустя 7 минут на место происшествия прибыли огнеборцы, которые незамедлительно приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что горит кровля помещения.

В 14.42 пожар был локализован, в 16.18 полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 1000 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.