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07:53 (мск), источник: Kazinform

Названа причина задымления в ресторане Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Скопление и тление жира в вентиляционной трубе стало причиной задымления в ресторане Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Задымление на втором этаже ресторана «Самовар» произошло в восемь вечера.

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Причина задымления — скопление и тление жира в вентиляционной трубе. До прибытия противопожарной службы рабочим персоналом эвакуировано 16 человек.

К месту вызова привлекались 9 единиц техники и 27 человек", — прокомментировали в пресс-службе ДЧС СКО.

Напомним, 2 апреля вечером из ресторана Петропавловска эвакуировали посетителей.

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