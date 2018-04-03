Названа причина задымления в ресторане Петропавловска
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Скопление и тление жира в вентиляционной трубе стало причиной задымления в ресторане Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Скопление и тление жира в вентиляционной трубе стало причиной задымления в ресторане Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Задымление на втором этаже ресторана «Самовар» произошло в восемь вечера.
Причина задымления — скопление и тление жира в вентиляционной трубе. До прибытия противопожарной службы рабочим персоналом эвакуировано 16 человек.
К месту вызова привлекались 9 единиц техники и 27 человек", — прокомментировали в
Напомним, 2 апреля вечером из ресторана Петропавловска эвакуировали посетителей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.