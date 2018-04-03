Новосибирцу вынесли приговор за шутку о бомбе, информацией поделились в прокуратуре региона.

Инцидент произошел еще зимой. В ночь с 15 на 16 января мужчина решил пошутить и «проверить реакцию правоохранителей на его звонок».

Новосибирец позвонил в полицию и рассказал, что в квартира, в которой он находится, заминирована. Сотрудники МВД оперативно отреагировали на сообщение и выехали на место для проверки.

«При обследовании квартиры взрывное устройство обнаружено не было», — пояснили прокуроры.

В отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 207 ч. 1 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма — о готовящемся взрыве, создающим опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, из хулиганских побуждений).