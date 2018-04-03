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07:47 (мск), источник: Вести - Пермь

В гимназии № 33 устранили последствия пожара

В здании установлена система «Стрелец мониторинг», которая сама вызвала пожарных.

В школах Прикамья возобновились занятия после весенних каникул. Благополучно открыла свои двери и пермская 33-я гимназия, где на прошлой неделе случился пожар. Ночью закоротила лампа. К счастью, в здании установлена система «Стрелец мониторинг», она сама вызвала пожарных.

Пока гимназию ремонтировали, по городу поползли слухи, что там чуть ли не весь этаж выгорел. Снимки правдивы, но неправильно передают степень повреждений. Дело в том, что от закоротившей лампы загорелась пластиковая перегородка, а потому было много дыма, так что стены покрыты сажей. Но ее быстро смыли, куда сложнее было удалить запах.

Александра Староверова, заместитель директора МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми, рассказала: «Мы обратились в соответствующую службу, и в школе была проведена обработка воздуха по типу сухого тумана, когда выпускается туман, когда свежий воздух заменяет и устраняет запах гари».

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