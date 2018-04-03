В Омске мужчина обморозился до состояния комы
Его личность пока не установлена.
Его личность пока не установлена.
Вчера утром, 2 апреля, в поселке Николаевка на улице Полевая, недалеко от дома № 81 в снегу был обнаружен мужчина без признаков жизни.
Прибывшие на место врачи скорой помощи, доставили пострадавшего в БСМП-1, где ему диагностировали обморожение стоп 1−2 степени и ссадины на лице, которые он, вероятно, получил в момент падения.
Порталу Om1.ru стало известно, что мужчина жив, но находится в состоянии комы. Его личность пока не установлена — документов и мобильного телефона у него при себе не было. Так же известно, что на вид ему около 30−35 лет.
Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшему.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личность неизвестного.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.