В Омске мужчина обморозился до состояния комы

Вчера утром, 2 апреля, в поселке Николаевка на улице Полевая, недалеко от дома № 81 в снегу был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Прибывшие на место врачи скорой помощи, доставили пострадавшего в БСМП-1, где ему диагностировали обморожение стоп 1−2 степени и ссадины на лице, которые он, вероятно, получил в момент падения.

Порталу Om1.ru стало известно, что мужчина жив, но находится в состоянии комы. Его личность пока не установлена — документов и мобильного телефона у него при себе не было. Так же известно, что на вид ему около 30−35 лет.

Сейчас медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшему.