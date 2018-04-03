Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пекин нанес упреждающий удар: США предупредили о войне
Россия полностью откажется от доллара - американские эксперты
Почему депутаты не могут прийти к согласию по поводу беби-боксов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
СМИ: Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
Министр Украины о Крымском мосте: убытки несутся
СМИ: Анджелина Джоли флиртует с женатым актером
Ирина Безрукова в элегантном платье станцевала с казаками
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
08:14 (мск), источник: Коммерсантъ

По факту происшествия с ребенком в пермском бассейне возбуждено уголовное дело

2 апреля 2018 года из бассейна в Индустриальном районе Перми в больницу была доставлена 10-летняя девочка в бессознательном состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает пресс-служба СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, во время тренировки в бассейне девочка начала тонуть. Спасатели извлекли ребенка из воды, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и после проведения реанимационных мероприятий ребенок в бессознательном состоянии был госпитализирован.

В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. Следователи произвели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают и осматривают документацию, регламентирующую проведение плавательных тренировок с детьми, проводят другие необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Россия наносит ответный удар по странам-союзницам Великобритании
В Кемерово спасают тех, кого еще можно спасти
Три четверти резервов бюджета на 2018 год уже потрачены
Кондитер из Малайзии создает 3D-торты, которые жалко есть (фото)
Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Как избежать конфликтов в семье, где женщина зарабатывает больше
Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь