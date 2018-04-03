По факту происшествия с ребенком в пермском бассейне возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает пресс-служба СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, во время тренировки в бассейне девочка начала тонуть. Спасатели извлекли ребенка из воды, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и после проведения реанимационных мероприятий ребенок в бессознательном состоянии был госпитализирован.