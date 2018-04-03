По факту происшествия с ребенком в пермском бассейне возбуждено уголовное дело
2 апреля 2018 года из бассейна в Индустриальном районе Перми в больницу была доставлена 10-летняя девочка в бессознательном состоянии.
2 апреля 2018 года из бассейна в Индустриальном районе Перми в больницу была доставлена 10-летняя девочка в бессознательном состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает
По данным следствия, во время тренировки в бассейне девочка начала тонуть. Спасатели извлекли ребенка из воды, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и после проведения реанимационных мероприятий ребенок в бессознательном состоянии был госпитализирован.
В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. Следователи произвели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают и осматривают документацию, регламентирующую проведение плавательных тренировок с детьми, проводят другие необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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