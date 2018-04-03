Пермские полицейские изъяли у пассажира электрички ружье
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Пермского края, задержанного в электропоезде с ружьем.
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Пермского края, задержанного в электропоезде с ружьем.
По данным Управления на траснпорте МВД России по Уральскому федеральному округу, на станции Кизел полицейские сняли с поезда пассажира, который употреблял алкоголь. При проведении личного досмотра на дне рюкзака, принадлежащего задержанному, полицейские обнаружили одноствольный обрез ружья марки ИЖ-5 и восемь патронов.
По результатам экспертизы установлено, что изъятые патроны изготовлены заводским способом для охотничьих ружей 16-го калибра и пригодны для стрельбы. Ружье тоже пригодно для стрельбы и является огнестрельным, изготовленным кустарным способом из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья модели ИЖ-17. Со слов задержанного, ружье и патроны, которые он использовал для охоты, достались ему от деда, умершего в 2018 году.
Дознаватели возбудили в отношении 40-летнего мужчины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов). В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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