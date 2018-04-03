Пермские полицейские изъяли у пассажира электрички ружье

По данным Управления на траснпорте МВД России по Уральскому федеральному округу, на станции Кизел полицейские сняли с поезда пассажира, который употреблял алкоголь. При проведении личного досмотра на дне рюкзака, принадлежащего задержанному, полицейские обнаружили одноствольный обрез ружья марки ИЖ-5 и восемь патронов.

По результатам экспертизы установлено, что изъятые патроны изготовлены заводским способом для охотничьих ружей 16-го калибра и пригодны для стрельбы. Ружье тоже пригодно для стрельбы и является огнестрельным, изготовленным кустарным способом из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья модели ИЖ-17. Со слов задержанного, ружье и патроны, которые он использовал для охоты, достались ему от деда, умершего в 2018 году.