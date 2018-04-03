В Прикамье осудят двух юных угонщиков
В Чайковском юноши угоняли машины для того, чтобы просто покататься.
В Чайковском юноши угоняли машины для того, чтобы просто покататься.
Так, в июне 2017 года 16-летний парень увидел припаркованный на улице автомобиль и решил прокатиться на нем. Затем, оставив машину в лесу, он сбежал.
В августе того же года он вместе со своим 17-летним другом выехали на угнанном автомобиле в лес и желая скрыть следы преступления, облили машину бензином и подожгли. Несмотря на это, подростки были задержаны, сообщили в краевом следственном комитете.
Двое несовершеннолетних юношей обвиняются в угоне и поджоге. Следствием собрана достаточная доказательственная база. и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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