В Прикамье осудят двух юных угонщиков

Так, в июне 2017 года 16-летний парень увидел припаркованный на улице автомобиль и решил прокатиться на нем. Затем, оставив машину в лесу, он сбежал.

В августе того же года он вместе со своим 17-летним другом выехали на угнанном автомобиле в лес и желая скрыть следы преступления, облили машину бензином и подожгли. Несмотря на это, подростки были задержаны, сообщили в краевом следственном комитете.