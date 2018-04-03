Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев
Водянова откроет в Нижнем Новгороде центр для работы с детьми с аутизмом
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Начинать готовиться: Киеву дали неожиданный совет насчет газа РФ
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
«Стыд»: В Сети об откровенных снимках Водонаевой
СМИ: Анджелина Джоли флиртует с женатым актером
Ирина Безрукова в элегантном платье станцевала с казаками
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
08:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье осудят двух юных угонщиков

В Чайковском юноши угоняли машины для того, чтобы просто покататься.

Так, в июне 2017 года 16-летний парень увидел припаркованный на улице автомобиль и решил прокатиться на нем. Затем, оставив машину в лесу, он сбежал.

В августе того же года он вместе со своим 17-летним другом выехали на угнанном автомобиле в лес и желая скрыть следы преступления, облили машину бензином и подожгли. Несмотря на это, подростки были задержаны, сообщили в краевом следственном комитете.

Двое несовершеннолетних юношей обвиняются в угоне и поджоге. Следствием собрана достаточная доказательственная база. и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 По комиксу "Ходячие мертвецы" снимут минимум еще один сериал
Пять неожиданных провокаторов аллергии: а вы их знаете?
Три четверти резервов бюджета на 2018 год уже потрачены
Кондитер из Малайзии создает 3D-торты, которые жалко есть (фото)
Задержанные Украиной российские моряки рассказали о допросах СБУ
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Как избежать конфликтов в семье, где женщина зарабатывает больше
Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь