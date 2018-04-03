Жителя Октябрьского посадили под арест за долги
УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. 39-летний житель Октябрьского проведет 15 суток под арестом. Ранее суд приговорил его к обязательным работам по 11 исполнительным производствам, но мужчина, ведущий асоциальный образ жизни, не явился отбывать назначенное наказание.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.