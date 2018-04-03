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08:08 (мск), источник: ИА Башинформ

Жителя Октябрьского посадили под арест за долги

УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. 39-летний житель Октябрьского проведет 15 суток под арестом. Ранее суд приговорил его к обязательным работам по 11 исполнительным производствам, но мужчина, ведущий асоциальный образ жизни, не явился отбывать назначенное наказание.

Неплательщика разыскали и поместили в следственный изолятор. Как пояснили в УФССП по РБ, нахождение под арестом не аннулирует долги. Приставы продолжат взыскивать, используя все возможности, предусмотренные законом.

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