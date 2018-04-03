Красноярке грозит уголовное наказание за оскорбление автоинспектора

На предложение пройти медицинское освидетельствование женщина ответила нецензурной бранью, она кричала, пиналась и даже плюнула в стража порядка. Кроме того, установлено, что ранее нарушительницу неоднократно задерживали пьяной за рулем, поэтому ей грозит уже два уголовных дела.