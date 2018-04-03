Красноярке грозит уголовное наказание за оскорбление автоинспектора
Уголовное наказание грозит жительнице Красноярска, которая оскорбила полицейских. Сотрудники ДПС остановили иномарку, за рулём которой находилась автоледи, по версии следствия, в состоянии опьянения.
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