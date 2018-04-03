Домушники во Владивостоке обчистили 16 квартир
Злоумышленники обогатились на 3 млн рублей.
Злоумышленники обогатились на 3 млн рублей.
В отдел полиции поступило сообщение от жительницы Владивостока, которая рассказала, что, вернувшись домой, обнаружила следы незаконного проникновения: разбросанные вещи и отсутствие ценного имущества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели квартиру. Установлено, что пока потерпевшая находилась на работе, неизвестные через окно проникли в квартиру и похитили денежные средства в размере 180 тысяч рублей, а также брендовые ювелирные украшения. Ущерб превысил 900 тысяч рублей.
Было установлено, что с января 2018 года подозреваемые совершили 16 квартирных краж. Общий ущерб превысил 3 миллиона рублей. Во всех случаях задержанные проникали квартиры на нижних этажах.
В результате обысков по местам их жительства полицейские обнаружили часть похищенного имущества, ювелирные изделия и денежные средства.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Злоумышленникам грозит лишение свободы до 6 лет.
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