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08:20 (мск), источник: VLADNEWS

Домушники во Владивостоке обчистили 16 квартир

Злоумышленники обогатились на 3 млн рублей.

В отдел полиции поступило сообщение от жительницы Владивостока, которая рассказала, что, вернувшись домой, обнаружила следы незаконного проникновения: разбросанные вещи и отсутствие ценного имущества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели квартиру. Установлено, что пока потерпевшая находилась на работе, неизвестные через окно проникли в квартиру и похитили денежные средства в размере 180 тысяч рублей, а также брендовые ювелирные украшения. Ущерб превысил 900 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимых жителей Владивостока 37, 39 и 42-х лет, которые дали признательные показания. Мужчины были взяты с поличным при совершении очередной кражи на улице Харьковской.

Было установлено, что с января 2018 года подозреваемые совершили 16 квартирных краж. Общий ущерб превысил 3 миллиона рублей. Во всех случаях задержанные проникали квартиры на нижних этажах.

В результате обысков по местам их жительства полицейские обнаружили часть похищенного имущества, ювелирные изделия и денежные средства.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Злоумышленникам грозит лишение свободы до 6 лет.

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