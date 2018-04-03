В Прикамье осужден рецидивист за дачу взяток сотруднику ФСИН

Чусовской городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении заключенного ИК № 10. Мужчина признан виновным в даче взятки должностному лицу.

Установлено, что за взятки от 20 до 90 тысяч рублей начальник медчасти колонии передавал сотовые телефоны и другие запрещенные предметы рецидивисту, отбывающему наказание в исправительной колонии строгого режима за совершение преступления террористического характера.

Суд приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,8 млн. рублей и ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца, сообщили в краевой прокуратуре.