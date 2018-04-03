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07:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье осужден рецидивист за дачу взяток сотруднику ФСИН

За деньги ему в колонию начальник медчасти колонии передавал сотовые телефоны и другие запрещенные предметы.

Чусовской городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении заключенного ИК № 10. Мужчина признан виновным в даче взятки должностному лицу.

Установлено, что за взятки от 20 до 90 тысяч рублей начальник медчасти колонии передавал сотовые телефоны и другие запрещенные предметы рецидивисту, отбывающему наказание в исправительной колонии строгого режима за совершение преступления террористического характера.

Суд приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,8 млн. рублей и ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца, сообщили в краевой прокуратуре.

Ранее начальник медчасти признан виновным в получении взятки. Суд назначил ему наказание в в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен заплатить штраф 4 млн. рублей и лишен права занимать должности в системе исполнения наказаний на срок 2 года.

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