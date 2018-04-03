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07:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Массовая авария в Башкирии: Кабина грузовика при ударе превратилась в металлолом

Сообщается, что обошлось без жертв.

Страшная авария произошла днем 2 апреля на 1543 км федеральной трассы М-5. По словам очевидцев, фура въехала в грузовик, в итоге столкнулись четыре автомобиля, в том числе «Freightliner», «Ивеко», «Лада Калина».

Картина страшная: кабина одного грузовка при ударе о прицеп другой фуры превратилась в груду металлолома. Фото с места аварии опубликовано в группе БашДТП. Пользователи не на шутку всполошились: а жив ли водитель?

По словам свидетелей ДТП, в этой аварии чудом обошлось без жертв.

Однако на трассе собралась пробка — до самого села Тикеево.

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