Массовая авария в Башкирии: Кабина грузовика при ударе превратилась в металлолом
Сообщается, что обошлось без жертв.
Сообщается, что обошлось без жертв.
Страшная авария произошла днем 2 апреля на 1543 км федеральной трассы М-5. По словам очевидцев, фура въехала в грузовик, в итоге столкнулись четыре автомобиля, в том числе «Freightliner», «Ивеко», «Лада Калина».
Картина страшная: кабина одного грузовка при ударе о прицеп другой фуры превратилась в груду металлолома. Фото с места аварии опубликовано в группе БашДТП. Пользователи не на шутку всполошились: а жив ли водитель?
По словам свидетелей ДТП, в этой аварии чудом обошлось без жертв.
Однако на трассе собралась пробка — до самого села Тикеево.
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