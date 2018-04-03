Житель Башкирии подозревается в убийстве посетителя бара

В пресс-службе ведомства сообщили, что ночью 31 марта компания, оплатив сверхурочное время работы заведения, отдыхала в одном из баров села Шаран. Всех остальных гостей выставили за дверь. Конфликтная ситуация произошла между 28-летним посетителем и одним из оплативших. Обидевшись, злоумышленник сходил домой за ножом, позвал друзей и вернулся к бару. Когда все стали расходиться, 28-летний мужчина около одного из сельских домов по улице Торговой нанес несколько ударов кухонным ножом жителю соседнего села Чалмалы, с которым у него произошел конфликт в баре. Тем самым он причинил тяжкий вред его здоровью. От полученных повреждений 33-летний потерпевший скончался через сутки в больнице, несмотря на оказанную квалифицированную медпомощь.