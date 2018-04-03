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08:18 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии подозревается в убийстве посетителя бара

УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Из больницы Шаранского района Башкортостана в полицию поступило сообщение о смерти госпитализированного мужчины с колото-резаными ранениями. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению 28-летнего местного жителя в совершении убийства.

В пресс-службе ведомства сообщили, что ночью 31 марта компания, оплатив сверхурочное время работы заведения, отдыхала в одном из баров села Шаран. Всех остальных гостей выставили за дверь. Конфликтная ситуация произошла между 28-летним посетителем и одним из оплативших. Обидевшись, злоумышленник сходил домой за ножом, позвал друзей и вернулся к бару. Когда все стали расходиться, 28-летний мужчина около одного из сельских домов по улице Торговой нанес несколько ударов кухонным ножом жителю соседнего села Чалмалы, с которым у него произошел конфликт в баре. Тем самым он причинил тяжкий вред его здоровью. От полученных повреждений 33-летний потерпевший скончался через сутки в больнице, несмотря на оказанную квалифицированную медпомощь.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Допрашиваются свидетели.

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