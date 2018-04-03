Житель Башкирии подозревается в убийстве посетителя бара
УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Из больницы Шаранского района Башкортостана в полицию поступило сообщение о смерти госпитализированного мужчины с
УФА, 3 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Из больницы Шаранского района Башкортостана в полицию поступило сообщение о смерти госпитализированного мужчины с
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Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Допрашиваются свидетели.
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