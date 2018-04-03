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08:22 (мск), источник: 365info.kz

На главном проспекте Алматы перевернулась машина из-за открытого люка

Ночью на 3 апреля в Алматы на проспекте Назарбаева произошло ДТП.

Источник: 365info.kz

Инцидент произошел неподалеку от пересечения с улицей Макатаева. Nissan Primera в движении угодил колесом в открытый канализационный колодец, сообщает Sputnik Казахстан. Машина перевернулась.

Водителя с травмами увезли в больницу. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

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