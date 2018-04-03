На главном проспекте Алматы перевернулась машина из-за открытого люка
Ночью на 3 апреля в Алматы на проспекте Назарбаева произошло ДТП.
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Ночью на 3 апреля в Алматы на проспекте Назарбаева произошло ДТП.
Инцидент произошел неподалеку от пересечения с улицей Макатаева. Nissan Primera в движении угодил колесом в открытый канализационный колодец, сообщает Sputnik Казахстан. Машина перевернулась.
Водителя с травмами увезли в больницу. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.
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