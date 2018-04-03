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12:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Кражу из дома 120 тысяч рублей раскрыли в Ростове-на-Дону

Кражу из дома 120 тысяч рублей раскрыли полицейские в Ростове-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о хищении денег заявила в полицию жительница донской столицы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали по подозрению в преступлении ранее судимую 57-летнюю жительницу Ставрополя, которая снимала комнату у потерпевшей.

По предварительным данным, подозреваемая, воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, похитила из ее сумки 120 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

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