Кражу из дома 120 тысяч рублей раскрыли в Ростове-на-Дону
Кражу из дома 120 тысяч рублей раскрыли полицейские в
Кражу из дома 120 тысяч рублей раскрыли полицейские в
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о хищении денег заявила в полицию жительница донской столицы.
В ходе
По предварительным данным, подозреваемая, воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, похитила из ее сумки 120 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
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