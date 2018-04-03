За инсценировку ДТП четыре жителя Хабаровского края пойдут под суд

Уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования дошло до суда в Хабаровском крае. Фигурантами стали четверо жителей района имени Лазо. По версии полицейских следователей, сообщники, в собственности у которых были машины с кузовными повреждениями, инсценировали три дорожных происшествия, а затем получили страховые выплаты на общую сумму 500 тысяч рублей.