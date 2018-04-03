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09:00 (мск), источник: Губерния онлайн

За инсценировку ДТП четыре жителя Хабаровского края пойдут под суд

Уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования дошло до суда в Хабаровском крае. Фигурантами стали четверо жителей района имени Лазо. По версии полицейских следователей, сообщники, в собственности у которых были машины с кузовными повреждениями, инсценировали три дорожных происшествия, а затем получили страховые выплаты на общую сумму 500 тысяч рублей.

Две фиктивные аварии были зафиксированы в поселке Хор, третья — в соседнем селе База Дрофа. ДТП фигуранты разыгрывали по ночам на безлюдных улицах, чтобы избежать нежелательных свидетелей.

«Один из подозреваемых-автовладельцев был лишен права управления транспортным средством, поэтому скрыл факт нахождения за рулем от прибывших сотрудников госавтоинспекции. Подобная уловка использовалась фигурантами и в остальных случаях: для сокрытия факта самостоятельного управления автомобилем обвиняемые привлекали не только своих знакомых, но и родственников», — рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Предполагаемого организатора схемы заключили под стражу, сообщает портал «Губерния».

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