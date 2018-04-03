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09:43 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге — мелкие ДТП, снег и скользко

О нескольких небольших утренних авариях рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Движение несколько осложняет выпавший снег.

«Пежо» и «Гранта» на проспекте Энергетиков, 72. Осторожнее — скользко, — пишет Игорь.

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«ВАЗ» не понятно, с кем столкнулся. Между въездом на Дунайский путепровод и Купчинской улицей металлический разделитель сломан в двух местах, — рассказывает Фёдор.

«Знаю эту “девятку”, молодняк, слушает музыку на весь двор», — отмечает Жора.

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На проспекте Науки, по словам Артура, «Солярис» приехал в «Ларгус».

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