В Петербурге — мелкие ДТП, снег и скользко
О нескольких небольших утренних авариях рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
О нескольких небольших утренних авариях рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Движение несколько осложняет выпавший снег.
«Пежо» и «Гранта» на проспекте Энергетиков, 72. Осторожнее — скользко, — пишет Игорь.
«ВАЗ» не понятно, с кем столкнулся. Между въездом на Дунайский путепровод и Купчинской улицей металлический разделитель сломан в двух местах, — рассказывает Фёдор.
«Знаю эту “девятку”, молодняк, слушает музыку на весь двор», — отмечает Жора.
На проспекте Науки, по словам Артура, «Солярис» приехал в «Ларгус».
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