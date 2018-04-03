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09:30 (мск), источник: Sputnik

Свыше 200 человек отравились на свадьбе в Кыргызстане

Напомним, на прошедшей неделе в Узбекистане в местных ресторанах отравились 55 человек, из них шестеро детей.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Число пострадавших в результате массового отравления на свадьбе в одном из престижных ресторанов столицы Кыргызстана превысило 220 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Минздрава республики.

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Ранее в Бишкеке после посещения свадебного торжества за медицинской помощью обратились более 150 человек. Всего, по данным медиков, на мероприятие были приглашены 190 гостей, многие прибыли из разных регионов страны. Центр госсанэпиднадзора проводит эпидемиологическое расследование массового отравления. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«По данным на утро вторника, только в республиканскую клиническую инфекционную больницу в Бишкеке обратились за помощью 198 человек, 131 из них госпитализирован. Состояние у большинства удовлетворительное, одна женщина в реанимации, но сегодня ее, вероятно, переведут в общую палату. Среди госпитализированных 25 детей», — сообщила собеседница агентства.

Она пояснила, что накануне вечером также стало известно о 24 гостях свадьбы, госпитализированных в других городах, однако пока в пресс-службе нет данных, не увеличилось ли это число за минувшую ночь.

«Такое большое количество пострадавших объясняется тем, что многие гости по традиции взяли с собой остатки пищи и дома угостили ими членов семьи», — отметила она.

По словам представителя Минздрава, окончательные результаты эпидемиологического расследования, из которых станет ясна причина отравления, будут известны не ранее среды.

Напомним, на прошедшей неделе в Узбекистане был зафиксирован случай массового отравления. Все пострадавшие — 55 человек, из них шестеро детей — посещали местные рестораны, где проходили свадьба и девичник. На мероприятиях подавали европейские и национальные блюда.

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