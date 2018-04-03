20-летний водитель «Опеля» сбил женщину с ребенком в Казани
(Казань, 3 апреля, «Татар-информ»). 20-летний водитель «Опеля» сбил женщину с ребенком в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 3 апреля, «Татар-информ»). 20-летний водитель «Опеля» сбил женщину с ребенком в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в
Неприятный инцидент произошел вечером в понедельник, 2 апреля, недалеко от дома № 13 по улице Адоратского.
35-летняя женщина с шестилетней дочкой решили перейти дорогу в неположенном месте. 20-летний водитель автомобиля «Опель» не успел среагировать на появление на дороге пешеходов и сбил их.
В результате ДТП женщина получила сотрясение мозга, а ее маленькая дочка — ушиб мягких тканей лба.
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