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10:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

20-летний водитель «Опеля» сбил женщину с ребенком в Казани

(Казань, 3 апреля, «Татар-информ»). 20-летний водитель «Опеля» сбил женщину с ребенком в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Неприятный инцидент произошел вечером в понедельник, 2 апреля, недалеко от дома № 13 по улице Адоратского.

35-летняя женщина с шестилетней дочкой решили перейти дорогу в неположенном месте. 20-летний водитель автомобиля «Опель» не успел среагировать на появление на дороге пешеходов и сбил их.

В результате ДТП женщина получила сотрясение мозга, а ее маленькая дочка — ушиб мягких тканей лба.

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