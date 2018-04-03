В Волгоградской области на мужчину напал разъяренный бык
51-летний житель Даниловского района едва не стал жертвой разъяренного быка, живущего в личном подсобном хозяйстве у пострадавшего.
51-летний житель Даниловского района едва не стал жертвой разъяренного быка, живущего в личном подсобном хозяйстве у пострадавшего.
Как сообщает «КП-Волгоград», 2 апреля в хирургический кабинет Даниловской Центральной районной больницы обратился 51-летний охранник, работающий на одном из частных предприятий района. Врачи диагностировали у мужчины переломы двух ребер со смещением, а также другие достаточно серьезные повреждения.
Мужчине оказали всю необходимую помощь, сейчас его жизнь и здоровье вне опасности. Уже установлено, что травму несчастный получил еще неделю назад в собственном подворье — на мужчину напал разъяренный бык. Все это время пострадавший лечился самостоятельно, но лишь когда здоровье начало стремительно ухудшаться, а травмы — болеть все сильнее и сильнее, решил обратиться в больницу за помощью специалистов.
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