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09:15 (мск), источник: БЕЛТА

В Мозыре в порту упал кран — видео

Точную причину произошедшего еще предстоит установить. Пока можно утверждать лишь, что кран при падении ничего не повредил и никого не травмировал.

Источник: БЕЛТА

В понедельник, второго апреля, в мозырском речном порту произошло падение крана, сообщает Гомельское областное УМЧС. Техника предназначалась для разгрузочно-погрузочных работ.

Точную причину произошедшего еще предстоит установить. Пока можно утверждать лишь, что кран при падении ничего не повредил и никого не травмировал. В качестве одной из основных версий причин падения крана специалисты рассматривают сильные порывы вера.

Во время загрузки произошла ошибка.
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