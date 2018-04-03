В Мозыре в порту упал кран — видео
Точную причину произошедшего еще предстоит установить. Пока можно утверждать лишь, что кран при падении ничего не повредил и никого не травмировал.
Точную причину произошедшего еще предстоит установить. Пока можно утверждать лишь, что кран при падении ничего не повредил и никого не травмировал.
В понедельник, второго апреля, в мозырском речном порту произошло падение крана, сообщает Гомельское областное УМЧС. Техника предназначалась для
Точную причину произошедшего еще предстоит установить. Пока можно утверждать лишь, что кран при падении ничего не повредил и никого не травмировал. В качестве одной из основных версий причин падения крана специалисты рассматривают сильные порывы вера.
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