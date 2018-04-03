В Витебске россиянин с ножом отобрал кошелек у 90-летней пенсионерки

Неизвестный зашел в дом 90-летней пенсионерки в Витебске и ограбил женщину. Дверь в дом была незаперта.

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Мужчина, угрожая хозяйке ножом, отобрал у нее кошелек и скрылся. В кошельке была немала сумма денег — 1020 рублей.

-Это произошло около половины двенадцатого 1 апреля, — рассказали в УВД Витебского облисполкома. — Потерпевшая позвонила в милицию, на место происшествия немедленно выбыла следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД и УВД Витебского облисполкома установили личность подозреваемого и задержали его.