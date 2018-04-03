В Витебске россиянин с ножом отобрал кошелек у 90-летней пенсионерки
Мужчину задержали по горячим следам.
Мужчину задержали по горячим следам.
Неизвестный зашел в дом 90-летней пенсионерки в Витебске и ограбил женщину. Дверь в дом была незаперта.
Мужчина, угрожая хозяйке ножом, отобрал у нее кошелек и скрылся. В кошельке была немала сумма денег — 1020 рублей.
-Это произошло около половины двенадцатого 1 апреля, — рассказали в УВД Витебского облисполкома. — Потерпевшая позвонила в милицию, на место происшествия немедленно выбыла
В нападении на пенсионерку подозревается житель Смоленской области. Мужчине 32 года, он ранее судим, нигде не работает. В отношении задержанного Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 207 (разбой).
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