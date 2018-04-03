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09:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Витебске россиянин с ножом отобрал кошелек у 90-летней пенсионерки

Мужчину задержали по горячим следам.

Неизвестный зашел в дом 90-летней пенсионерки в Витебске и ограбил женщину. Дверь в дом была незаперта.

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Мужчина, угрожая хозяйке ножом, отобрал у нее кошелек и скрылся. В кошельке была немала сумма денег — 1020 рублей.

-Это произошло около половины двенадцатого 1 апреля, — рассказали в УВД Витебского облисполкома. — Потерпевшая позвонила в милицию, на место происшествия немедленно выбыла следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска Октябрьского РОВД и УВД Витебского облисполкома установили личность подозреваемого и задержали его.

В нападении на пенсионерку подозревается житель Смоленской области. Мужчине 32 года, он ранее судим, нигде не работает. В отношении задержанного Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 207 (разбой).

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