Мужчина на Урале «заминировал» поезд, чтобы вернуть забытую борсетку
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля, ИА УралПолит.Ru. Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело о ложном сообщении о минировании пассажирского поезда.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля, ИА УралПолит.Ru. Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело о ложном сообщении о минировании пассажирского поезда.
Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции
По материалам дела, 16 ноября 2017 года по прибытии поезда № 109 сообщением Новый Уренгой — Москва в Екатеринбург, обвиняемый сошел с поезда, забыв в вагоне борсетку.
Спустя четыре часа, позвонив на дежурный номер железной дороги, он попытался немедленно вернуть личные вещи. Ему ответили, что это возможно, но лишь тогда, когда поезд прибудет на конечную станцию.
«Недовольный ответом оператора мужчина решил вернуть имущество криминальным способом. Он перезвонил и сказал, что на месте № 30 восемнадцатого вагона находится бомба — на том самом месте, где он оставил свои документы», — говорится в сообщении.
В то время поезд подъехал к станции Кунгур (Пермский край). Там в срочном порядке были эвакуированы пассажиры и сотрудники поездной бригады, а также оповещены все заинтересованные правоохранительные ведомства.
При обследовании поезда кинологом с собакой по опасных предметов обнаружено не было, а на означенном месте находилась борсетка с двумя телефонами и документами, которая, согласно инструкции, была передана сотрудникам поездной бригады.
Он стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Оно передано в суд.
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