Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне высмеяли «вернувшуюся домой» американскую ракету
Россия полностью откажется от доллара - американские эксперты
В немецкой армии планируют ввести форму для беременных
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Как жить в России, если у тебя аутизм
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против России
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
«Стыд»: В Сети об откровенных снимках Водонаевой
Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака
Лолита пришла на шоу Урганта в пиджаке цвета фуксии
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
09:25 (мск), источник: УралПолит.ру

Мужчина на Урале «заминировал» поезд, чтобы вернуть забытую борсетку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля, ИА УралПолит.Ru. Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело о ложном сообщении о минировании пассажирского поезда.

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 23-летнего жителя Свердловской области, сообщает управление на транспорте МВД РФ по УрФО.

По материалам дела, 16 ноября 2017 года по прибытии поезда № 109 сообщением Новый Уренгой — Москва в Екатеринбург, обвиняемый сошел с поезда, забыв в вагоне борсетку.

Читайте также
Уралец «заминировал» поезд, чтобы вернуть забытые в нем документы

Спустя четыре часа, позвонив на дежурный номер железной дороги, он попытался немедленно вернуть личные вещи. Ему ответили, что это возможно, но лишь тогда, когда поезд прибудет на конечную станцию.

«Недовольный ответом оператора мужчина решил вернуть имущество криминальным способом. Он перезвонил и сказал, что на месте № 30 восемнадцатого вагона находится бомба — на том самом месте, где он оставил свои документы», — говорится в сообщении.

В то время поезд подъехал к станции Кунгур (Пермский край). Там в срочном порядке были эвакуированы пассажиры и сотрудники поездной бригады, а также оповещены все заинтересованные правоохранительные ведомства.

При обследовании поезда кинологом с собакой по опасных предметов обнаружено не было, а на означенном месте находилась борсетка с двумя телефонами и документами, которая, согласно инструкции, была передана сотрудникам поездной бригады.

В ходе оперативной работы и розыска сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский номер телефона и личность звонившего были установлены в этот же день. «Террористом» оказался житель города Красноуральска Свердловской области.

Он стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Оно передано в суд.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Установлены все лица, причастные к теракту в метро Санкт-Петербурга
Три четверти резервов бюджета на 2018 год уже потрачены
Черноморский флот будет бороться с «украинским пиратством»
Следствие установило всех причастных к теракту в Петербурге
Ученые назвали опасность красного мяса
В Британии с делом Скрипаля связали новейшую российскую бомбу
Радар новейшего ЗРК С-500 впервые показали на видео
«Курорты Северного Кавказа» похитили из бюджета 3,2 млн рублей
Спорт
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Дочь Михаила Пореченкова уехала жить в Голландию Варя поступила на факультет «Коммуникации и медиа» в университет в Роттердаме.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь