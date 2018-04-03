Мужчина на Урале «заминировал» поезд, чтобы вернуть забытую борсетку

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 23-летнего жителя Свердловской области, сообщает управление на транспорте МВД РФ по УрФО.

По материалам дела, 16 ноября 2017 года по прибытии поезда № 109 сообщением Новый Уренгой — Москва в Екатеринбург, обвиняемый сошел с поезда, забыв в вагоне борсетку.

Спустя четыре часа, позвонив на дежурный номер железной дороги, он попытался немедленно вернуть личные вещи. Ему ответили, что это возможно, но лишь тогда, когда поезд прибудет на конечную станцию.

«Недовольный ответом оператора мужчина решил вернуть имущество криминальным способом. Он перезвонил и сказал, что на месте № 30 восемнадцатого вагона находится бомба — на том самом месте, где он оставил свои документы», — говорится в сообщении.

В то время поезд подъехал к станции Кунгур (Пермский край). Там в срочном порядке были эвакуированы пассажиры и сотрудники поездной бригады, а также оповещены все заинтересованные правоохранительные ведомства.

При обследовании поезда кинологом с собакой по опасных предметов обнаружено не было, а на означенном месте находилась борсетка с двумя телефонами и документами, которая, согласно инструкции, была передана сотрудникам поездной бригады.

В ходе оперативной работы и розыска сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский номер телефона и личность звонившего были установлены в этот же день. «Террористом» оказался житель города Красноуральска Свердловской области.