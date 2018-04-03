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09:28 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области нашли мумию

Судмедэксперты предполагают, что 57-летний мужчина умер еще в декабре 2017 года.

В конце марта житель села Комсомольское Шербакульского района решил зайти в гости к односельчанину, которого не видел с декабря прошлого года. Проходя мимо его дома, он заглянул в окно и увидел на полу нечто, похожее на труп человека.

Испуганный мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, которым пришлось выбить дверь, запертую изнутри, чтобы попасть внутрь дома.

В помещении на полу лежал уже мумифицированный труп 57-летнего хозяина дома. Судмедэксперты предполагают, что мужчина умер примерно 3−4 месяца назад. Никаких следов насильственной смерти на останках обнаружено не было.

Жители села сообщили, что умерший мужчина уже больше 10 лет жил один. Он регулярно выпивал, но делал это всегда в одиночестве, никого не приглашал к себе в гости и ни с кем особо не общался. Специалисты не исключают, что смерть могла наступить в том числе и от передозировки алкоголя.

Михаил Денисов, следователь Азовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области:

 — По факту смерти мужчины в данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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