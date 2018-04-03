Застройщика ЖК «Багратион» осудили за обман краснодарских дольщиков
Руководителя ООО «Эталон Девелопмент» приговорили к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы.
Руководителя ООО «Эталон Девелопмент» приговорили к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы.
Краснодар. 3 апреля — Новая Кубань. Ленинский районный суд г. Краснодара признал бизнесмена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Слушания завершились 2 апреля.
Осужденный будет отбывать срок в колонии общего режима. В полном объеме удовлетворены и гражданские иски потерпевших.
— В период с июня 2013 года по май 2014 года совершено хищение денежных средств более 50 граждан на сумму свыше 65 млн рублей, — уточнили в
Осужденный свою вину признал.
Речь идет о ЖК «Багратион», расположенном в г. Краснодаре, по ул. Красных Партизан, 46.
Жилой комплекс строился с привлечением денежных средств дольщиков. Мошенник предъявлял людям недействующее разрешение на строительство.
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