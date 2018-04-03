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09:37 (мск), источник: VN.ru

ФСБ опубликовала видео задержания взяточника на границе

Новосибирским пограничным управлением ФСБ пресечена преступная деятельность чиновника, организовавшего незаконное оформление фитосанитарных сертификатов за взятки. Инспектор Россельхознадзора за деньги пропустил через границу семь грузовиков.

«Выдача сертификатов на вывоз за пределы России подкарантинной продукции проводилась без необходимых процедур фитосанитарного контроля, — говорит сотрудник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области Александр Мартынов. — Деньги должностному лицу от клиентов поступали через посредника. Сотрудник Россельхознадзора задержан с поличным при получении денег».

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В Карасуке Новосибирской области в офисе, где проводилось оформление сертификатов, изъяты средства электронно-вычислительной техники, документы, подтверждающие ведение противоправной деятельности и бланки строгой отчетности фитосанитарных сертификатов.

«В отношении 37-летнего инспектора возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — “Получение взятки” и “Служебный подлог”, — добавил представитель СУ СКР по региону Дмитрий Чечулин. —  По данным следствия, инспектор оформил семь сертификатов на 140 тонн картофеля, перевозимого на семи грузовых автомобилях из России в Казахстан. Мужчина внес заведомо ложные сведения об экспорте, юридическом адресе, наименовании продукции и весе, по которым экспертиза о карантинном фитосанитарном состоянии продукции не проводится. За это чиновник от предпринимателя получил взятку в сумме 17 тысяч рублей». После получения взятки инспектор задержан и сейчас находится под стражей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

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