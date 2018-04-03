ФСБ опубликовала видео задержания взяточника на границе

«Выдача сертификатов на вывоз за пределы России подкарантинной продукции проводилась без необходимых процедур фитосанитарного контроля, — говорит сотрудник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области Александр Мартынов. — Деньги должностному лицу от клиентов поступали через посредника. Сотрудник Россельхознадзора задержан с поличным при получении денег».
В Карасуке Новосибирской области в офисе, где проводилось оформление сертификатов, изъяты средства электронно-вычислительной техники, документы, подтверждающие ведение противоправной деятельности и бланки строгой отчетности фитосанитарных сертификатов.
«В отношении 37-летнего инспектора возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — “Получение взятки” и “Служебный подлог”, — добавил представитель СУ СКР по региону Дмитрий Чечулин. — По данным следствия, инспектор оформил семь сертификатов на 140 тонн картофеля, перевозимого на семи грузовых автомобилях из России в Казахстан. Мужчина внес заведомо ложные сведения об экспорте, юридическом адресе, наименовании продукции и весе, по которым экспертиза о карантинном фитосанитарном состоянии продукции не проводится. За это чиновник от предпринимателя получил взятку в сумме 17 тысяч рублей». После получения взятки инспектор задержан и сейчас находится под стражей.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.
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